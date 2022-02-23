О самых распространенных видах интернет-мошенничества рассказали в МВД

Иллюстративное фото: pexels.com

За последнее время участились случаи интернет-мошенничества. О том, какими способами обычно кибермошенники обманывают пользователей Сети, рассказали на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В современном мире, когда большинству людей сложно представить свою жизнь без гаджетов и Интернета, все больше мошенников переходят в "онлайн", чтобы там зарабатывать, обманывая людей.

В МВД объяснили, что существует три самых популярных способа обмана пользователей:

оформление онлайн-кредитов или заказ товаров на сайтах;

хищение денег со счетов, когда преступники представляются сотрудниками служб безопасности банков;

вложение денег в заманчивые, на первый взгляд, проекты, игры, инвестиции и тому подобное.

Сообщается, что с начала этого года в Алматы зарегистрировано уже 207 случаев интернет-мошенничества.

"Количество, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизилось в 3,3 раза. Однако еще необходимо бить тревогу и обращать внимание граждан на меры безопасности, о которых мы неоднократно говорили посредством социальных роликов и другой наглядной агитации в виде брошюр, памяток и др.

В минувшем году в мегаполисе задержано 97 интернет-мошенников", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Также в ведомстве отметили, что на 2022 год намечено проведение ряда мер по профилактике мошенничества в Интернете и предупреждению граждан. Планируется размещать информацию профилактического характера на городских LED-экранах и билбордах, освещать эту проблему в СМИ, а также рассылать sms-сообщения с инструкцией о том, как не стать жертвой аферистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957517-o-samyh-rasprostranennyh-vidah-internet-moshennichestva-rasskazali-v-mvd/