Водителя авто, ехавшего задом наперед, ищет полиция Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

Полиция Алматы разыскивает водителя автомобиля, ехавшего по улице Саина задом наперед. Пользователи соцсетей заявили, что действия автолюбителя стали причиной массовой аварии, передает корреспондент NUR.KZ.

Ехавший задом автомобиль сняли на видео другие участники дорожного движения. Ролик опубликовала Instagram-страница almaty_kris_p.

На кадрах видно, что автомобиль задом едет по дороге, мешая остальным водителям. При этом в начале ролика водитель выходит из авто и снимает номерной знак.

"Вот такой беспредел был сегодня в Алматы по улице Саина, в результате всего этого произошло массовое ДТП", - говорится в подписи к посту.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что уже установили личность водителя.

"Местная полицейская служба подключила подразделения розыска - сейчас разыскиваем водителя. Личность его уже установлена.

Обязательно каждый из участников этого видео будет привлечен к ответственности. Каждому из них дадим правовую оценку, и они ответят по закону", - сообщили в пресс-службе ДП.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957432-voditelya-avto-ehavshego-zadom-napered-ischet-politsiya-almaty-video/