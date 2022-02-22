Мужчина остался без ног по вине врачей и взыскал 7,5 млн тенге в Кокшетау

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В январе прошлого года 62-летний житель Кокшетау обморозил ноги и пять раз обращался в приемный покой городской больницы с жалобами на боль, однако в госпитализации ему отказали. В итоге он лишился конечностей и обратился в суд, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

В материалах дела указано, что с 5 января 2021 года мужчина пять раз обращался в приемный покой городской больницы с жалобами на боль в ногах. Однако ему отказали в госпитализации.

Только спустя 4 дня житель Кокшетау попал в больницу с диагнозом: коронавирусная инфекция средней степени тяжести, сопутствующее заболевание - отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы, отморожение обеих ног второй степени.

Установлено, что возникло развитие молниеносной прогрессирующей инфекции и влажной гангрены ног. В итоге 11 января на консилиуме врачей принято решение провести операцию по ампутации ног выше коленного сустава.

"В результате бездействия медицинского персонала больницы, выразившегося в неоказании надлежащей медицинской помощи, неполного обследования пациента, недооценки его состояния, отсрочки госпитализации больного при неоднократном обращении 5 и 7 января 2021 года, наличия связи между бездействием и наступившими последствиями, выразившимися в ампутации нижних конечностей, мужчине присвоили I группу инвалидности. Данное решение подтверждается экспертным заключением и актом внеплановой проверки больницы", - отметили в Акмолинском областном суде.

Мужчина обратился в суд с иском к больнице о взыскании компенсации морального вреда. Медицинское учреждение обязали выплатить ему 7,5 млн тенге.

В больнице с решением суда первой инстанции не согласились и подали апелляцию, требуя отказать в удовлетворении иска. Однако коллегия оставила первоначальный вердикт без изменения.

Кроме того, материалы внеплановой проверки были направлены в УП Кокшетау и управление здравоохранения Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957297-muzhchina-ostalsya-bez-nog-po-vine-vrachey-i-vzyskal-75-mln-tenge-v-kokshetau/