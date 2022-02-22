Новые ставки утильсбора на автомобили в Казахстане озвучат в среду

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Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе пресс-конференции в правительстве рассказал, когда будут утверждены новые ставки утильсбора, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ставки (утильсбора - прим. ред.) завтра будут объявлены на автомобильную технику и сельхозтехнику. По переданным деньгам - эта информация уже всем известна - порядка 220 млрд тенге были на счетах "Оператора РОП", которые, согласно постановлению, сейчас переданы "Жасыл Даму", - сообщил Брекешев.

На вопрос о том, все ли средства пойдут на льготное автокредитование, министр затруднился ответить.

"Это будем смотреть согласно нормам законодательства. Пока не могу сказать", - резюмировал он.

Напомним, после критики Токаева постановлением правительства была прекращена деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами. Новым оператором стала госорганизация "Жасыл Даму".

Новые ставки по утильсбору в Казахстане обещали рассмотреть и утвердить до конца февраля наступившего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957236-novye-stavki-utilsbora-na-avtomobili-v-kazahstane-ozvuchat-v-sredu/