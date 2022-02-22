Съемки ролика о январских событиях в Алматы возмутили горожан

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

20 февраля в соцсетях появился ролик, снятый в Алматы. На кадрах видно, как по улице идет толпа людей с палками, слышны крики, выстрелы, виден дым. Как оказалось, группа людей проводила съемки ролика о январских событиях. Но в акимате и полиции города разрешения на это не давали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление общественного развития Алматы.

Ролик о том, как на улицах города проводились съемки, появился в соцсетях 20 февраля. Опубликовал его Instagram-паблик kris.p.almaty.official.

Как сообщил автор видео, кадры были сделаны на пересечении улиц Токтабаева и Сулейменова.

"Неделей раньше висели листовки о предстоящих съемках, но без подписи ответственных лиц и имен. Сегодня по периметру не было патрульных машин, пожарных. Людей, которые бы успокоили обычных граждан.

Люди ехали мимо на машинах, испугавшись, давили газ, выезжая на встречную, тем самым нарушая ПДД, а там "Сергек". Бабушки испуганы, дети гуляли по улице.

Разве такие съемки после таких событий не должны проводить на полностью оцепленном участке дороги с оповещением людей? Разве не должны были перекрыть дороги хотя бы?" - возмутился автор поста.

В комментариях горожане поддержали автора публикации.

"Зачем снимать постановочные видео, если есть очень много настоящих?", "Люди и так только отходят от этих событий!", "Почему это происходит на таких оживленных улицах города? Мы сегодня там проходили с детьми и были очень напуганы, после этого запах от жженной резины стоял на весь микрорайон!" - писали в соцсетях возмущенные алматинцы.

Сегодня в акимате Алматы прокомментировали произошедшее.

В ведомстве заявили, что съемки ролика проводило ТОО "Cultburo", разрешение на съемки оно не получало.

"1 февраля в адрес акима Алматы, акима Ауэзовского района и департамента полиции поступило письмо от ТОО "Cultburo" с просьбой разрешить 13 февраля съемку по заказу телеканала "Хабар" социального ролика на тему январских событий.

По данному обращению специалисты Управления общественного развития провели с авторами обращения разъяснительную работу и проинформировали, что проведение съемок не разрешено. Аналогичный отказ также последовал от департамента полиции.

Однако, несмотря на запрет, ТОО "Cultburo" провело съемку ролика 20 февраля", - сообщили в акимате.

Будут ли наказывать организатора съемки, в ведомстве не уточнили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957220-akimat-almaty-otreagiroval-na-semki-rolika-o-yanvarskih-sobytiyah-v-tsentre-goroda/