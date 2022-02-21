Туман, гололед, метель: жителей девяти регионов Казахстана предупредили о штормовой погоде

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Казахстанские синоптики предупредили жителей девяти регионов о штормовой погоде на завтра, 22 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра ночью на юго-востоке и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На большей части территории региона будет туман.

В Уральске ночью и утром 22 февраля также возможен туман.

22 февраля на западе Костанайской области прогнозируется низовая метель. На юге региона - туман и гололед. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

Завтра на юге Актюбинской области синоптики обещают гололед.

Ночью и утром 22 февраля на севере Алматинской области ожидается туман и ветер до 9-14 м/с, в районе Жаланашколя - до 18-23 м/с.

Завтра на западе, на севере и в центре Атырауской области, а также в Атырау будет туман, ночью на северо-востоке и в центре региона - гололед.

22 февраля на северо-западе Акмолинской области может быть низовая метель, днем - гололед. Скорость порывистого ветра не должна превысить 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра днем на дорогах прогнозируется гололедица.

Днем 22 февраля на северо-западе Павлодарской области синоптики обещают низовую метель, скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Завтра днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке региона будет низовая метель. На юге области будет туман, днем - гололед. Скорость порывистого ветра не должна превысить 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 22 февраля будет низовая метель, скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

Ночью и утром 22 февраля на севере и в горных районах Жамбылской области будет туман и ветер до 15-20 м/с.

В Таразе ночью 22 февраля ожидается туман.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957172-tuman-gololed-metel-zhiteley-devyati-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormovoy-pogode/