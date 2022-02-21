"Закрыли голую в прохладной комнате": появилось продолжение скандала в детсаду Павлодара

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Руководство детского сада Zerek Bala в Павлодаре прокомментировало информацию о том, что маленькую девочку без одежды няня и воспитатель заперли в прохладной комнате, передает Sputnik Казахстан.

По поводу скандала высказался заместитель директора ТОО "Заман Альянс" Канат Каймулдин, в доверительном управлении которого находится детский сад.

По его словам, после внимательного изучения видеозаписей выяснилось, что информация, поданная матерью, не соответствует действительности.

"Вырванный фрагмент из видео сопровождал комментарий, который искажает истину. Комната, в которую завели ребенка, на самом деле является приемной (которая, кстати, не закрывается).

В кадр девочка больше не попала, так как родитель забрала ее с другой стороны, претензий не было. У девочки было расстройство пищеварения, она сходила в туалет, родитель попросила посмотреть видео, чтобы удостовериться в том, что причина расстройства не связана с садом. В процессе просмотра сделала видео и выложила с комментарием, что девочку закрывали", - заявил представитель детсада.

Канат Каймулдин отметил, что при просмотре полной записи оказалось, что ребенка пальцем никто не трогал - подмыли и передали родителю, няня отвела в приемную, а воспитатель понесла вещи девочки.

"Все видео переданы полиции", - добавили в дошкольном учреждении.

Здесь заметили, что в отделе образования просмотрели запись и не нашли нарушений, кроме общих замечаний, не связанных с тем, о чем идет речь на видео.

Напомним, в соцсетях появилось видео и комментарий матери о том, что ее дочь, которой всего год и 10 месяцев, полностью раздели и закрыли в прохладной комнате в частном детском саду в Павлодаре. При этом воспитатели ушли кушать. Была начата проверка.

Позже стало известно, что воспитателя и помощницу уволили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957146-zakryli-goluyu-v-prohladnoy-komnate-poyavilos-prodolzhenie-skandala-v-detsadu-pavlodara/