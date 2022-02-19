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Немецкая овчарка напала на ребенка в пригороде Актобе. Инцидент произошел 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации стражей порядка, в пригородном селе Курайли соседская собака развязалась и напала на 9-летнего мальчика.

Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время в отношении хозяина овчарки составлен протокол по ст.408 ч.2 КоАП РК (Нарушение правил содержания и выгула собак). Данная статья предусматривает штраф в размере 10 МРП (более 30 тыс. тенге).

В департаменте полиции Актюбинской области отметили, что после участившихся жалоб от населения на бродячих собак проведены мероприятия в населенных пунктах Курашасай и Кызылжар, по результатам которых к ответственности привлекли более 50 хозяев животных.

С 19 февраля подобная работа началась в селе Курайли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956943-nemetskaya-ovcharka-napala-na-rebenka-v-prigorode-aktobe/