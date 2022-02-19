Десятки актюбинских пенсионеров будут судить за получение двойной пенсии

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Более 40 актюбинских пенсионеров на протяжении многих лет получали двойную пенсию - выплаты шли со стороны Казахстана и России. Теперь их собираются обязать вернуть деньги, а это миллионы тенге, передает телеканал "Астана".

Год назад госкорпорация "Правительство для граждан" обратились в пенсионный фонд России. По результатам проверки выяснилось, что 46 актюбинцев живут на деньги от обоих государств.

"С данными людьми с 2020 года проводится работа по возврату переполученных сумм пенсий в Казахстане. Из 46 человек 6 в добровольном порядке согласились на возврат пенсии в досудебном порядке", - сообщил замруководителя департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции по Актюбинской области Нурлан Мажитов.

Специалисты отметили, что по закону пенсии выплачиваются только по месту жительства человека. При переезде в другую страну казахстанцы должны оповестить соответствующие органы, после чего выплаты приостанавливают. Оказалось, что многие этого не делали, а деньги им шли сразу из двух фондов.

"Достигают пенсионного возраста сначала в России, так как у них ниже порог, 60 лет было. В Казахстане - 63, например, для мужчин. Каким-то образом люди обратились в пенсионный фонд России, там назначили. Потом приезжают сюда и через 3 года назначается пенсия по казахстанскому законодательству. И при этом назначении они скрывают тот факт, что являются пенсионерами", - пояснил Нурлан Мажитов.

Теперь актюбинцы должны вернуть в бюджет деньги, которые получали на протяжении многих лет. Нарушителям приостановили выплату пенсий и подали иски для возврата десятков миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956896-desyatki-aktyubinskih-pensionerov-budut-sudit-za-poluchenie-dvoynoy-pensii/