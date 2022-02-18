2-метровый казахстанец похудел на 20 килограммов ради службы в армии

Фото: Нацгвардия РК

2-метровый парень сбросил 20 кг за несколько месяцев ради того, чтобы попасть на срочную службу в войска Нацгвардии. О солдате рассказал руководитель пресс-службы РгК "Батыс" Ерболат Султанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Рост военнослужащего срочной службы воинской части 5546 Никиты Шевнина составляет 1 метр 99 сантиметров. Он едва умещается на своей кровати в казарме и носит обувь 47-го размера.

Парень сначала получил среднее-специальное образование в Железнодорожном колледже Тараза. О военной службе он стал думать еще во время учебы.

Фото: Нацгвардия РК

"Я сейчас выполняю свой воинский долг в Атырау. Призвался на срочную воинскую службу сюда из Тараза в декабре 2021 года. Когда учился на 4-м курсе в колледже, хотел пойти в армию. Но у меня были проблемы с лишним весом - я весил около 140 кг.

В пункте отбора мне отказали, я решил дальше учиться в колледже. Начал заниматься, за несколько месяцев скинул более 20 кг. Сейчас мой вес около 112 кг", - поделился рядовой.

По словам парня, он в школьные годы стал быстро расти, в итоге сейчас его рост - почти два метра. Сначала в воинской части многие удивлялись его высоте, но сейчас, спустя три месяца, уже привыкли.

Солдат на достигнутом останавливаться не собирается. Говорит, что к концу своей службы намерен весить 90 кг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956855-2-metrovyy-kazahstanets-pohudel-na-20-kilogrammov-radi-sluzhby-v-armii/