Число детей, пострадавших во время январских беспорядков, озвучили в Минздраве

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди пострадавших при январских событиях в Казахстане были дети - 2 несовершеннолетних погибли от пулевого ранения, еще 7 детей с ранениями были госпитализированы, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главы комитета МЗ Бауыржана Байсеркина, из более 2 тысяч обратившихся за медпомощью в период ЧП скончались 177 человек.

"В стационарах находятся на лечении и продолжают лечение шесть человек. По три пациента в Алматы и Кызылорде, один из них в тяжелом состоянии, у него пулевое ранение и он продолжает лечение", - заявил спикер.

Глава комитета добавил, что также пострадали дети.

"По трем регионам нашей страны, где пострадали несовершеннолетние дети. Двое погибли от пулевого ранения в Алматы, 7 госпитализированы с различными огнестрельными ранениями. Из них 4 несовершеннолетних в Алматы, 2 в Алматинской области и 1 в Жамбылской области. Также одна беременная пострадала от распыления газа в Алматинской области", - заявил Байсеркин.

Напомним, ранее в МВД объяснили, откуда у задержанных после беспорядков в Казахстане ранения и шрамы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956812-chislo-detey-postradavshih-vo-vremya-yanvarskih-besporyadkov-ozvuchili-minzdrave/