Сумку с 4 тыс. долларов вернули жительнице Шымкента

Фото: instagram.com/koliktegi_pd

Сумку с 4 тысячами долларов вернули жительнице Шымкента. Об этом сообщается на официальной странице Департамента полиции на транспорте МВД РК в Instagram.

Жительница Шымкента рассказала, что 7 февраля в аэропорту Туркестана во время посадки на рейс до Стамбула она забыла в зале ожидания свою сумку. В ней было 4 тыс. долларов США (1,7 млн тенге).

Начальник Линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана Нуралы Нуржигит и патрульный Кайрат Кушан во время несения службы заметили оставленную вещь, после чего она была возвращена владелице.

Женщина поблагодарила сотрудников за чуткость и ответственное отношение к своей работе.

Напомним, ранее казахстанцу вернули забытую в поезде сумку с почти 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956795-sumku-s-4-tys-dollarov-vernuli-zhitelnitse-shymkenta/