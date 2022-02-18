Видео с "черным кольцом в небе" напугало казахстанцев

Черное кольцо из дыма. Фото: stopfake.kz

Пользователи Казнета распространяют видео, на которым можно заметить кольцо черного цвета, зависшее в небе. Пользователи заявили, что ролик был снят в Казахстане.

Как передает официальный портал StopFake.kz, на самом деле видео было снято не в Казахстане, а в России, в Забайкальском крае, причем еще в 2018 году.

Сторонники конспирологических теорий выдавали изображения подобных колец за "доказательства" распыления графена с самолетов.

Как пояснили фактчекеры, в реальности в такие кольца состоят из обычного дыма и появляются, как правило, в результате использования пиротехники или из-за сильных выхлопов из круглых труб.

Отмечается, что в Сети можно найти видео намеренного запуска таких колец на фестивале Burning man в 2008 году.

Кроме того, такое же кольцо было замечено над городом Косшы в Акмолинской области. В акимате тогда пояснили, что оно образовалось из-за резко вспыхнувшего угля в печи с трубой круглого сечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956771-video-s-chernym-koltsom-v-nebe-napugalo-kazahstantsev/