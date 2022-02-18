Потепление ожидается в Казахстане в грядущие выходные

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Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды в стране на грядущие выходные дни с 19 по 21 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Эксперты ожидают, что в ближайшие три дня на большей части территории Казахстана сохранится влияние обширного антициклона, благодаря которому осадков в большинстве регионов не предвидится.

Вместе с тем, уже скоро к западным регионам начнет смещаться Северо-Западный циклон, который принесет с собой осадки: 19-21 февраля - на запад страны (снег, дождь); 20-21 февраля - на северо-запад РК; 21 февраля - на север республики (снег, гололед, усиление ветра).

Несмотря на это, по всей стране будет расти температура воздуха:

на западе: ночью - до минус 5 - плюс 5 градусов; днем - до плюс 2-13 градусов;

ночью - до минус 5 - плюс 5 градусов; днем - до плюс 2-13 градусов; на севере , северо-западе: ночью - до минус 5 - минус 16 градусов; днем - до минус 8 - плюс 2 градусов;

, ночью - до минус 5 - минус 16 градусов; днем - до минус 8 - плюс 2 градусов; в центре , на востоке: ночью - до минус 8 - минус 17 градусов; днем - до минус 1 - минус 10 градусов:

, на ночью - до минус 8 - минус 17 градусов; днем - до минус 1 - минус 10 градусов: на юге, юго-востоке: ночью - до минус 5 - плюс 5 градусов; днем - до плюс 5-13 градусов.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", 19 февраля в Алматы синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, ночью она снизится до минус 8-10 градусов.

В Нур-Султане завтра осадков также не ожидается, днем столбики термометров покажут минус 11-13 градусов, ночью - минус 18-20 градусов.

На территории Шымкента 19 февраля будет солнечно, днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, ночью похолодает до минус 3-5 градусов.

Кроме того, жителей пяти регионов Казахстана предупредили о штормовой погоде на завтра, 19 февраля.

Так, ночью и утром на северо-западе, и на юге Акмолинской области, а также в Нур-Султане ожидается туман.

19 февраля в Алматинской области в районе Алакольских озер будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра на севере Актюбинской области, а также в ночью и утром Актобе синоптики обещают туман.

Днем 19 февраля на северо-западе Западно-Казахстанской области возможен гололед. На севере региона, а также ночью и утром в Уральске ожидается туман.

Завтра на севере Туркестанской области также прогнозируется туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956763-poteplenie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-gryaduschie-vyhodnye/