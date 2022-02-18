"Была сильная давка": конфликт водителя и пассажиров автобуса сняли на видео в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Конфликт произошел между водителем и пассажирами автобуса, в результате чего была повреждена дверь общественного транспорта. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

Конфликт сняли на видео пассажиры общественного транспорта. Ролик опубликовала Instagram-страница zhaloby.astana.

Согласно описанию к посту, пассажиры автобуса разбили стекла в автобусе и остановили транспорт.

По словам автора ролика, все началось с того, что пассажиры стали возмущаться из-за слишком медленной скорости автобуса. Поскольку все это произошло в час пик, все спешили на работу, поясняется в публикации.

"Пассажиры заметили, что их обогнали четыре автобуса! Но водителя это не особо интересовало, и он продолжил движение "на чиле". В итоге произошла сильная давка и, не выдержав, разбилась дверь автобуса", - говорится в описании к посту.

Между тем у водителя и компании CTS, которая обслуживает столичные маршруты, другая версия произошедшего.

Как рассказали в пресс-службе компании изданию Sputnik Казахстан, утром в автобусе маршрута №35 заклинило входную дверь. Это причиняло неудобства в пути. Водитель высадил пассажиров на ближайшей остановке и предложил дождаться следующего автобуса. Тогда один из пассажиров разозлился и сломал дверь автобуса. Водитель вызвал полицию, а парень сбежал.

В департаменте полиции столицы прокомментировали ситуацию.

"Сегодня в 07.54 часов на канал 102 поступило сообщение по факту повреждения стеклопакета двери маршрутного автобуса на остановке по улице Коргалжинское шоссе. Данный факт зарегистрирован в УП района Есиль.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию нарушителя, причастного к данному инциденту. По результатам виновное лицо понесет ответственность согласно действующего законодательства", - говорится в комментарии полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956755-byla-silnaya-davka-konflikt-voditelya-i-passazhirov-avtobusa-snyali-na-video-v-nur-sultane/