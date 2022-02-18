300 населенных пунктов Казахстана могут уйти под воду, заявили в МЧС

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В Министерстве по ЧС Казахстана заявили об угрозе подтопления этой весной нескольких сотен населенных пунктов на севере и востоке страны, а также в Карагандинской области, передает КТК.

Согласно предварительным данным ведомства, под воду может уйти порядка 300 населенных пунктов. Окончательный прогноз спасатели представят к началу весны - за февраль еще может выпасть большое количество осадков.

Между тем в "Казгидромете" заявили, что уровень воды в бассейнах рек уже превышает средние показатели за год. Ситуацию осложняют также промерзшая почва и ледяная корка, которая образовалась на полях под снегом.

В случае резкого потепления, говорят спасатели, талые воды могут пойти прямиком в населенные пункты. Часть поселков уже удалось защитить, для других угрозу минимизировали.

"В целом по стране в прошлом году реализация комплекса превентивных мероприятий позволила повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов из 1010.

При этом количество населенных пунктов, где угроза снята, достигло 340. И минимизирована - для 385. Угроза подтопления на сегодняшний день сохраняется для 285 населенных пунктов", - проинформировал начальник департамента МЧС РК Рустамбек Амрин.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956696-300-naselennyh-punktov-kazahstana-mogut-uyti-pod-vodu-zayavili-v-mchs/