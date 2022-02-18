Медиков наказали вслед за акимами за историю с детьми-маугли в Павлодарской области

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Работников больниц Экибастуза и Аксу в Павлодарской области наказали после истории с детьми-маугли. В упрздраве региона решили, что медработники недоглядели за развитием малышей, передает КТК.

Несколько дней назад волонтеры Павлодарской области обнаружили в одной из квартир Экибастуза семью с четырьмя больными и голодными детьми, которые не могли ходить, говорить, и пугались людей.

Как оказалось, отец найденных малышей состоит на учете у нарколога.

Сейчас все четыре ребенка находятся в больнице. У них обнаружили коронавирус и пневмонию. Не исключается, что у детей могут быть врожденные аномалии - после полного обследования будет проведен консилиум, по итогам которого будут даны рекомендации.

Уже сейчас у всех четверых детей диагностировали отставание в развитии, рахит и деформацию суставов. В управлении здравоохранения региона нашли тех, кто должен за это ответить.

"По своей части наказаны были специалисты, отвечающие за детство, родовспоможение. Главный врач Аксуской городской больницы получил дисциплинарное взыскание. По Экибастузу тоже ряд дисциплинарных взысканий получили. Ну и последнее подведение итогов, наверное, будет по результатам акимата – там тоже проводится служебное расследование", - сообщил глава Управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов.

Напомним, из-за этой же ситуации ранее акимам Экибастуза и Аксу был объявлен выговор.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956695-vsled-za-akimami-medikov-nakazali-za-istoriyu-s-detmi-maugli-v-pavlodarskoy-oblasti/