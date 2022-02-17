Новый праздник может появиться в Казахстане

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На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства, согласно которому в Казахстане предлагается учредить новую праздничную дату - День великого переселения.

Проект "О внесении дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" был опубликован сегодня, 17 февраля.

Согласно документу, в Казахстане предлагается учредить новую праздничную дату - День великого переселения. Отмечать его будут 18 ноября.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 3 марта этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956656-novyy-prazdnik-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/