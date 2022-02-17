95-летняя россиянка мечтает стать гражданкой Казахстана

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Общественный советник бывшего акима Темирского района, председатель общественного совета Кенестуского сельского округа Сагидулла Байдышев рассказал о 95-летней учительнице Марии Девяткиной из России, которая мечтает стать гражданкой Казахстана, передает "Диапазон".

По его данным, Мария Петровна родилась 17 марта 1926 года в селе Ключи Саратовской области.

В 1945 году ее направили в Актюбинскую область, где она стала учительницей русского языка и литературы железнодорожной школы №54. Сейчас это школа №60 им. Кереева.

Мария Петровна проработала в учебном заведении 52 года, с 1945 по 1997 годы. За свой труд награждена медалями.

Сагидулла Байдышев передал просьбу педагога и рассказал, что она выезжала в Россию в 2007 году по состоянию здоровья мужа Василия Корды, который болел раком. Он вылечился, но ушел из жизни 5 лет спустя.

После чего женщина вернулась в Шубаркудук, где прошла вся ее молодость, живет сын с женой и детьми.

"Мария Петровна сейчас гражданка России, то есть живет здесь на "птичьих" правах. Несколько раз обращалась в миграционный центр с просьбой узаконить ее возвращение, ей не отказывают, но постоянно откладывают на завтра. А ей скоро 96 лет, куда откладывать?" - отметил общественник.

Он обратился к акиму района с просьбой помочь женщине к 100-летнему юбилею стать гражданкой Казахстана. Также добавил, что сейчас пенсионерка живет на пятом этаже и было бы неплохо, чтобы ее пересилили на первый этаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956609-95-letnyaya-rossiyanka-mechtaet-stat-grazhdankoy-kazahstana/