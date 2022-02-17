Село в Костанайской области оказалось в снежной ловушке (фото)

Село Тургумбаева. Фото: instagram/qostanai_tjd

Село им. К. Тургумбаева в Костанайской области осталось отрезанным от мира из-за снега. Спасатели доставили жителям села продукты на высокопроходимой технике, сообщается на официальной странице областного ДЧС в Instagram.

В снежном плену оказались жители села Тургумбаева, расположенного в Аулиекольском районе Костанайской области. Как отметили в ДЧС, по рыхлому глубокому снегу до населенного пункта невозможно доехать почти на любом виде транспорта.

Чтобы привезти сельчанам провизию, сотрудники ДЧС отправились в заметенное село на высокопроходимой технике "СКБ-600". Вместе с группой оперативно-спасательного отряда в село поехали начальник ДЧС Костанайской области и аким Аулиекольского района.

Сообщается, что сейчас ситуация находится под контролем и принимаются все необходимые меры, чтобы расчистить дорогу к населенному пункту. В самом же селе нуждающихся в медицинской помощи нет.

"Вместе с тем, для выполнения комплексных мер по обеспечению безопасного прохождения весеннего периода, спасатели приступили к осмотру паводкоопасных участков на территории Аулиекольского района", – сообщается на странице ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956590-selo-v-kostanayskoy-oblasti-okazalos-v-snezhnoy-lovushke-foto/