Жители Семея потребовали закрыть мусорный полигон

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Мусорный полигон на территории города Семей существует уже более 30 лет. Жители постоянно жалуются на зловоние мусора и дым от тлеющих отходов, из-за которых трудно дышать.

Жителям Семея пришлось обратиться в прокуратуру из-за городской свалки, которая отравляет воздух в городе. От дыма тлеющего мусора болеют люди, из-за неприятного запаха сложно выходить на улицу, сообщают корреспонденты телеканала "Астана".

Горожане просят перенести мусорный полигон за черту города или, хотя бы, оградить ее территорию и не жечь отходы. На эти просьбы бывший депутат городского маслихата и нынешний директор свалки не реагирует.

"Невозможно дышать! Боюсь, что такой воздух плохо скажется на здоровье моих детей. Мы обращались, к директору свалки – он ничего не делает. Вынуждены обратиться теперь в прокуратуру", – говорит жительница города Алия Есимханова.

Как выяснили журналисты, у женщины семеро детей. Недавно семья переехала в новый дом, но свалка, которая находится рядом, не позволяет жить полноценно.

Проблема волнует многих семейчан. Сообщается, что мусор даже не сортируется должным образом, а просто сжигается. В пример приводят последний пожар на свалке, который тушили в течение четырех дней.

Кроме того, отмечают экологи, опасность представляют не только дым и горящий мусор, но и дождевая или талая вода, которая, попадая на отходы, впитывается в почву и загрязняет ее.

Также полигон представляет угрозу не только жителям города. Дымящая мусорная площадка находится в нескольких километрах от городского аэропорта, что также является нарушением правил.

Сам владелец мусорного полигона говорит, что перенес бы свалку за черту города, если бы ему предоставили участок земли.

"Я имею предписание прокуратуры, чтобы полигон закрыть. Ему уже больше 30 лет, и 30 лет он никого не беспокоил. Я готов строить новый полигон на землях, которые мне предоставит акимат города", – ответил директор полигона ТБО города Семей Рафаил Хазипов.

Но, из-за того, что предоставление земли – это конкурсная процедура, точно говорить о том, получит ли хозяин свалки новый участок, невозможно. Это конкурентная среда, и есть инвесторы, которые хотели бы построить мусороперерабатывающие предприятия.

Тем не менее, экологи заключили, что свалку, которая более 30 лет служит источником загрязнения почвы и воздуха, необходимо закрывать. На новом полигоне, за границами города, должна быть предусмотрена система раздельного сбора и переработка отходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956529-zhiteli-semeya-potrebovali-zakryt-musornyy-poligon/