"Никто не может дать оценку, на какую сумму мы пострадали": предприниматели из Алматы о компенсациях

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские предприниматели, пострадавшие во время январских беспорядков, не могут получить компенсацию за нанесенный им ущерб. Они обратились за помощью к правозащитнице Айман Умаровой.

Как передает телеканал "Хабар 24", больше 20 предпринимателей из южной столицы не могут добиться выплаты компенсации. Для того, чтобы доказать причиненный ущерб, они должны предоставить документы бухгалтерского учета, которые были уничтожены при нападении мародеров.

С этой проблемой сталкиваются только те, у кого сумма ущерба превышает 3 миллиона тенге. Предприниматели предлагают учесть сложившееся положение и упростить механизм возмещения ущерба.

"Аудиторы сейчас могут оценивать только оборудование, а у нас большая часть ущерба идет именно в товарах. Оценщиков исключили. Им только дали возможность оценивать погоревшие автомобили. То есть наш товар сейчас никто не может ни оценить, ни дать нам конкретную оценку, на какую сумму мы пострадали", - сетует предпринимательница Сакдиана Азымбаева.

"У некоторых 4 дня подряд воровали. У них такой большой ущерб и они говорят: "Мы же не нарушали закон! Сейчас с нас требуют документы, но когда мы вели бухгалтерию, эти документы не требовались по законодательству". И мы что будем делать? Мы будем обращаться к президенту. Мы будем делать, скорее всего, пресс-конференцию. Молчать не будем", - заявила Айман Умарова.

По данным телеканала, всего в Алматы с начала работы региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам МСБ одобрена 601 заявка. Общая сумма компенсации к этому моменту составила более 1,1 млрд тенге.

Напомним, в середине января сообщалось, что ущерб, нанесенный городу Алматы в результате беспорядков, превысил 112 млрд тенге. Только ущерб городским средствам регулирования дорожного движения составил 50 млн тенге - погромщики повредили 46 светофоров, более 120 стоек и панно, разобрали брусчатку на тротуарах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956506-nikto-ne-mozhet-dat-otsenku-na-kakuyu-summu-my-postradali-predprinimateli-iz-almaty-o-kompensatsiyah/