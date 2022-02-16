Информацию об открытии "спецшкол ООН" в Казахстане прокомментировали в МОН
В Казнете начал распространяться очередной фейк о реформах в образовании. На этот раз родителей пугают тем, что якобы их детей заберут в "специализированные школы ООН" и разрешат видеться с ними только шесть дней в году.
В одном из казахстанских Telegram-чатов распространили сообщение, что якобы к 2024 году в Казахстане начнут работать специализированные школы ООН, куда будут забирать детей с пяти лет. Эту информацию проверили фактчекеры StopFake.kz.
Согласно распространяемым сообщениям, детей будут отпускать повидаться с родителями всего на шесть дней в году: по три дня каждые полгода.
"Мы не подтверждаем эту информацию", - ответили в Министерстве образования и науки РК по поводу данных заявлений.
Отмечается, что такой информации не было ни на одном из официальных государственных сайтов, ни в СМИ.
Более того, отмечают фактчекеры, в мире нет школ, в которых детей отпускали бы всего на шесть дней в году.
Ранее сообщалось, что родителей якобы собираются штрафовать, если их дети пропускают школьные занятия без уважительной причины. Это тоже фейк.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956315-informatsiyu-ob-otkrytii-spetsshkol-oon-v-kazahstane-prokommentirovali-v-mon/