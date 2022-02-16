Кладбище в Актау разграбили ради металла (видео)

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С кладбищ в Актау злоумышленники начали регулярно воровать металлические оградки. Власти города сообщают, что проблему можно было бы решить, установив камеры наблюдения, но выделенных из бюджета средств на них не хватает.

С могил на актауских кладбищах стали пропадать металлические оградки. Злоумышленники уносят по несколько штук за один раз, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что жители города, заметившие проблему, обратились к местным властям. Как оказалось, там о проблеме знают, но ничего сделать пока не могут. По словам управленцев, украденные оградки пытались искать даже в пунктах приема металлолома, но результатов это не дало.

"Я ехала сюда, и у меня было волнительное ощущение, что мы можем быть следующими. Есть пожилые люди, которые уже не в состоянии будут заменить, поставить - это стоит сейчас очень немалых денег, и люди вот останутся, и что потом делать? И с кого спрашивать?" – рассказывает жительница Актау Елизавета Степанова.

По словам женщины, приехав на могилу к матери, она обнаружила, что сразу несколько могил разграблены. Она предположила, что у злоумышленников есть четкий план действий. Возможно, они орудуют по периметру, там, где удобно выкопать ограждение, а после быстро перебрасывают его через забор.

"Должно как-то герметично закрываться, по крайней мере, чтобы не было возможности приехать затемно, все это вытащить. Это и раньше было, даже памятник, но это было как-то штучно, ну а здесь уже массово", – говорит Елизавета.

Чиновники не скрывают, что такая ситуация существует на всех трех городских кладбищах. Но сторожа физически не могут уследить за такими огромными территориями.

Как выяснили журналисты телеканала, проблему могли бы решить камеры видеонаблюдения и система освещения. Но пока на них нет достаточного количества средств.

"Мы написали, ждем ответа сейчас, там не только камера - освещение, асфальтирование дорог, подведение питьевой воды. Видеокамеры и освещение - это единственный выход, об этом написали", - сообщил и.о. директора ГКП "Акбота" Муратбай Копенов.

По его словам, из необходимых 27 млн тенге пока выделено только 10 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956289-kladbische-v-aktau-razgrabili-radi-metalla-video/