Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям (видео)

Нурлан Ногаев. Кадр из видео: instagram.com/akimat_mangystau

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев записал видеообращение, которое опубликовано на официальной странице акимата региона в Instagram.

Как отметил Нурлан Ногаев, в последние дни несколько предприятий в Жанаозене остановили работу. Часть сотрудников ставит перед работодателями вопросы повышения зарплаты и другие.

"В данное время в Жанаозене находится глава компании "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев, который встречается с трудовыми коллективами, разъясняет сложившуюся ситуацию и меры по их решению", - отметил глава Мангистауской области.

Аким также проинформировал, что вторую неделю продолжается работа комиссии по трудоустройству безработных в Жанаозене. Есть положительная динамика в этом вопросе.

"Понимаю, проблемы имеются. Для их решения нам нужно применять системные подходы, которые прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами.

При всем желании невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей области в нефтегазовую отрасль, но мы должны и будем создавать новые, достойные рабочие места на предприятиях малого и среднего бизнеса, диверсифицировать экономику региона. Ради благополучия народа и страны призываю всех сохранять спокойствие и проявить понимание. Проблемы решатся. Но не сразу. Для этого нужно время", - обратился Нурлан Ногаев.

Он отметил, что в ближайшее время АО "Озенмунайгаз" планирует трудоустроить 150 безработных жителей Жанаозена и еще 150 человек принять на работу в сервисные учреждения.

"Я призываю работников компании и профсоюзных организаций к конструктивному диалогу с работодателем, нам необходимо решать насущные вопросы за столом переговоров, как неоднократно подчеркивал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Совместно с руководством национальной компании "КазМунайГаз" акимат области держит ситуацию на особом контроле", - заявил глава Мангистауской области.

Аким региона добавил, что субъектами малого и среднего бизнеса в Жанаозене будет создано дополнительно 50 рабочих мест. И на этом не ограничатся - на основе специально разработанного алгоритма люди будут трудоустроены в порядке очередности.

"Мы гарантируем прозрачность и честность работы данного алгоритма. Представители безработных жителей Жанаозена также включены в состав комиссии.

Как глава региона, как неравнодушный житель нашей области, обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации и не идти на поводу популистских лозунгов и пустых обещаний. Вместе мы преодолеем все имеющиеся трудности. Верю в вашу мудрость и справедливость", - заключил Нурлан Ногаев.

Напомним, ранее многодетные матери перекрыли дорогу перед областным акиматом в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956252-akim-mangistauskoy-oblasti-nurlan-nogaev-obratilsya-k-zhitelyam-video/