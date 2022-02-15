Казахстанцев напугали фейком о штрафах за пропуски школьников

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В Казнете начали распространять информацию о том, что родителей якобы собираются штрафовать в случае, если их дети пропускают школьные занятия без уважительной причины.

Среди родителей казахстанских школьников начал распространяться слух о том, что их начнут штрафовать за беспричинные пропуски детей. Это неправда, поясняет StopFake.kz.

В родительских чатах казахстанцы спрашивали о некой программе "Денсаулык", которую якобы собираются внедрять в школах. Пишут, что у кого-то требуют данные о том, к какой поликлинике прикреплен ребенок. Предполагается, что таким образом собираются проверять данные о посещаемости учеников.

Фактчекеры запросили официальный комментарий у МОН РК, чтобы проверить, могут ли предприниматься подобные меры.

"Мы не подтверждаем эту информацию", — сказали в пресс-службе министерства.

Таким образом, можно утверждать, что слухи о штрафах за беспричинные пропуски – это фейк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956193-kazahstantsev-napugali-feykom-o-shtrafah-za-propuski-shkolnikov/