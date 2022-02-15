Прямой авиарейс открыли между столицами Казахстана и ОАЭ

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С 14 февраля был запущен новый рейс от авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi из Нур-Султана в Абу-Даби, говорится в сообщении официального Telegram-канала Ккомитета гражданской авиации РК.

"14 февраля 2022 года в рамках Совместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, открыт новый регулярный рейс между столицами Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов", – пишут в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

Рейсы по новому маршруту будут выполняться с частотой 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Сообщается также, что для данных перелетов предоставлен пассажирский самолет типа А-321.

Во время перелетов обязательно соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и требований.

Также в комитете уточнили, что стоимость билета в одну сторону начинается от 20 евро (около 10 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956181-pryamoy-aviareys-otkryli-mezhdu-stolitsami-kazahstana-i-oae/