Сразу в нескольких регионах Казахстана перекрыли дороги из-за непогоды

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В Казахстане закрыты более 20 участков автодорог республиканского значения и более 40 участков автотрасс областного значения. Такие меры предприняты из-за ухудшающихся погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В связи ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыты 24 участка автодорог республиканского и 42 областного значения в городе Нур-Султан, а также в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областях", – говорится в сообщении ведомства.

Республиканские и территориальные оперативные штабы были созданы в некоторых регионах страны. Такие пункты организовали в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в столице Казахстана.

В МЧС привали соблюдать осторожность, выезжая из населенных пунктов.

Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется:

ознакомиться с прогнозом погоды;

удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта;

взять аптечку, теплые вещи, провизию, заряженные средства связи.

По данным МЧС, за прошедшие сутки в стране спасатели вызволили из снежного плена 259 человек, из которых 30 – дети, а также 21 единица техники.

Сейчас в пунктах обогрева находятся 139 человек, и в том числе 14 детей. На блокпостах стоит 664 единицы техники, из них 346 легкового и 318 грузового транспорта.

Вчера же на блокпостах страны наблюдалось скопление около 1 400 единиц техники.

В аварийно-спасательных работах по расчистке автодорог задействовано 232 человека и 134 единицы техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб, сообщают в ведомстве.

Напоминаем, единый телефон службы спасения – 112.

Тем не менее, в Департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что ситуация на дорогах столицы взята под контроль.

В сообщении от полиции указывается, что стражи порядка оказывают максимальное содействие водителям, попавшим в трудную ситуацию. Также, учитывая погодные условия, сотрудники полиции помогают детям и пожилым пешеходам при переходе дороги.

В отношении водителей, которые паркуют автомобили вдоль улиц и создают помехи для уборки снега, будут применяться административные меры. Также сообщается, что такие транспортные средства будут эвакуированы.

"Пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись, что транспортное средство полностью остановилось", – предупреждают столичные полицейские.

Ранее сообщалось, что алматинцев попросили воздержаться от походов в горы. Также в 11 регионах Казахстана жителей предупредили о штормовой погоде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956146-srazu-v-neskolkih-regionah-kazahstana-perekryli-dorogi-iz-za-nepogody/