Предприниматели из Алматы не могут доказать нанесенный мародерами урон (видео)

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские предприниматели, чей бизнес пострадал от погромщиков и мародеров во время трагических январских событий, не могут доказать нанесенный им ущерб. Для этого нужны документы, которые были украдены или уничтожены во время погромов.

В непростой ситуации оказались предпринимательницы Лейла Абжанова и Диана Уатханова.

Как рассказала Абжанова телеканалу "Хабар 24", свой бизнес она начала еще в 1997 году. У женщины свой бутик по продаже сувениров, картин, часов и кукол в этнических нарядах.

В дни беспорядков мародеры вынесли почти весь товар из ее бутика, разбили стекла и витрины. По подсчетам бизнесвумен, погромщики забрали наручные часы на 52 млн тенге.

"Это часы общего доступа. Почему? Потому что они от 60 тысяч до 100 тысяч. Это люди покупают на кудалык, на радостные мероприятия. Здесь были представлены лучшие коллекции.

У меня нескоропортящаяся продукция. Поэтому могли быть сувениры, которые и 18 лет назад приобретались, и 10, и 3 года (назад - прим. ред.), и только новые, которые пришли. Мы пострадали, и сейчас я прошу упростить механизм выдачи помощи. Она не нужна завтра, она не нужна через год. Она нужна сейчас", - со слезами на глазах говорит предпринимательница.

Как и положено, Лейла подала заявку на выплату компенсации через портал Infokazakhstan.kz. Но помощи она пока не дождалась: нужно доказать ущерб по каждому товару, но документы у нее есть не на всю продукцию.

В такой же ситуации оказалась и Диана Уатханова. Она держит лавку аксессуаров. По ее подсчетам, во время беспорядков она потеряла 20 миллионов тенге. Но документов, подтверждающих это, у нее нет.

"Украли все по документам. То есть, все вынесли, включая мой чемоданчик, сундучок, в котором все хранилось, включая и деньги.

Сказали, судебная экспертиза должна быть. Но на судебной экспертизе мы должны предоставить все документы, которых у нас нет. Ну, вот нет. Что сделать? Все вынесли", - недоумевает Диана Уатханова.

В Палате предпринимателей объяснили, что сейчас сумму ущерба бизнесменам можно подтвердить лишь двумя путями: исчислять ее из оборотов, данные о которых имеются в налоговых органах, либо провести судебную экспертизу.

По данным телеканала, сегодня только в Алматы насчитывается около 40 субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся без подтверждающих документов.

"Комиссия должна действовать в рамках законодательства - она распределяет бюджетные средства. Для того, чтобы полностью подтвердить каждую сумму, нам необходимо отталкиваться от объективных данных, которые имеются у нас. И сейчас каких-либо предложений по решению возникшей ситуации у нас нет.

Мы исследуем этот вопрос с участием профессиональных аудиторов, бухгалтеров, юристов, органов следствия и готовы внести предложения в правительство", - заявил директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов.

Пока же Лейле и Диане приходится восстанавливать бизнес самостоятельно.

На сегодня в Алматы комиссия, как сообщает телеканал, одобрила 545 заявок пострадавших предпринимателей. Их профинансировали почти на один миллиард тенге. Это бюджетные деньги и средства общественного фонда "Жана Алатау".

Еще в середине января сообщалось, что ущерб, нанесенный городу Алматы в результате беспорядков, превысил 112 млрд тенге. Только ущерб городским средствам регулирования дорожного движения составил 50 млн тенге - погромщики повредили 46 светофоров, более 120 стоек и панно, разобрали брусчатку на тротуарах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956105-predprinimateli-iz-almaty-ne-mogut-dokazat-nanesennyy-maroderami-uron-video/