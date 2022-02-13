Драка между посетителем и работниками салона красоты произошла в ТРЦ в Нур-Султане (видео)

Иллюстративное фото: Getty Images/ Ruce Sitorus / EyeEm

Конфликт произошел между посетителем и работниками салона красоты в одном из ТРЦ в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Как сообщили в департаменте полиции, инцидент произошел в одном из ТРЦ столицы. Там разгорелся конфликт между посетителем и работниками салона красоты, который перерос в драку.

Стражи порядка доставили всех участников произошедшего в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ведется расследование.

Видео инцидента опубликовало в своем Telegram-канале издание Sputnik Казахстан. Очевидцы сообщили корреспондентам, что в результате конфликта пострадала женщина - ей, по словам свидетелей, повредили нос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955892-draka-mezhdu-posetitelem-i-rabotnikami-salona-krasoty-proizoshla-v-tts-v-nur-sultane-video/