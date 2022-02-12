Едва одетая девушка вылезла из движущейся машины в Алматы (видео)

Девушка вылезает из машины через окно. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

В соцсетях распространяется видео, на котором некая девушка вылезает из машины прямо на ее ходу. Пользователей позабавил этот курьез, передает корреспондент NUR.KZ.

Такое видео появилось в Instagram-паблике kris_p_brothers.

На кадрах ролика видно, как молодая девушка, явно одетая не по погоде, вылезает через окно передней двери автомобиля. Машина при этом находится в движении.

В описании говорится, что случай произошел на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова.

"Завтра ждем извинений публично", "Когда не знаешь, как еще привлечь к себе внимание", "Вин Дизель на минималках", "Хорошо, что не упала", – указали казахстанцы в комментариях.

При этом ряд юзеров отмечал в комментариях страницы полицейских.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что дадут ответ позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955828-edva-odetaya-devushka-vylezla-iz-dvizhuscheysya-mashiny-v-almaty-video/