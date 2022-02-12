Полицейские показали оружие, изъятое после беспорядков в Алматы (видео)

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

В Департаменте полиции города Алматы рассказали о том, сколько оружия было изъято после беспорядков в мегаполисе. Также полицейские показали кадры изъятых автоматов и боеприпасов, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек, в самом городе, а также на территории Алматинской и Жамбылской областей изъято более 400 единиц огнестрельного оружия.

Полицией установлено, что из всего изъятого оружия 152 единицы были украдены из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков. Откуда была получена большая часть оружия, пока не известно.

Также в МВД отмечают, что из оружейных магазинов Алматы всего было похищено более 1400 единиц огнестрельного оружия. В городе продолжается ОПМ "Кару", которое направлено на оздоровление криминогенной обстановки и изъятие оружия из незаконного оборота.

Кроме того, в полиции еще раз обратили внимание на то, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, будут освобождены от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что пастух нашел тайник с оружием на окраине Алматы.

Также, стало известно, что полиция задержала троих подозреваемых в ограблении оружейного магазина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955793-politseyskie-pokazali-oruzhie-izyatoe-posle-besporyadkov-v-almaty-video/