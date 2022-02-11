Пострадавших во время январских событий военнослужащих наградили в Алматы

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков посетил Военный клинический госпиталь в Алматы, где встретился с военнослужащими, пострадавшими в результате январских событий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Отмечается, что большинство пострадавших военнослужащих уже полностью выздоровели и вернулись в строй.

Во время встречи с военнослужащими глава Минобороны заверил, что никто из пострадавших военных не будет исключен из рядов Вооруженных Сил и продолжат службу.

Министр обороны выразил благодарность за достойную службу во благо казахстанцев и вручил медали "Ел қорғаны" военнослужащим ВС подполковнику Хакиму Избакиеву, старшему лейтенанту Суннату Калжигиту, сержантам Ерболу Кендербаеву и Шалкару Кылышову, курсантам Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Рамилю Тургану и Омару Алиеву, а также военнослужащему срочной службы воинской части Национальной гвардии рядовому Мейржану Бимырзе.

Жаксылыков отметил, что сейчас необходимо наладить взаимодействие с зарубежными учебными заведениями в целях обмена передовым опытом в области военной медицины и подготовки медицинских специалистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955765-postradavshih-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-voennosluzhaschih-nagradili-v-almaty/