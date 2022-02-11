Снятое на капоте машины видео заинтересовало полицию Нур-Султана

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

В столице молодой человек прокатился на капоте автомобиля. Водителя и пассажира привлекли к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Видеоролик с нарушением ПДД выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей. На кадрах видно движущуюся машину, на капоте которой лицом к водителю едет некий молодой человек.

Стражи порядка установили личности "героев" видео, их доставили в полицию. Нарушителями оказались молодые люди в возрасте 18-19 лет.

Водителя Hyundai привлекли к административной ответственности по статье "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов".

В отношении пассажира, который катался на капоте авто, было возбуждено производство по статье "Мелкое хулиганство" КоАП РК. Решением Специализированного межрайонного административного суда он подвергнут административному штрафу в размере 10 МРП (30 630 тенге).

Полицейские призвали астанчан соблюдать ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955738-snyatoe-na-kapote-mashiny-video-zainteresovalo-politsiyu-nur-sultana/