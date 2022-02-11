Экибастузец пошел к другу отмечать Старый Новый год и загулял почти на месяц

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Житель Экибастуза решил отметить Старый Новый год у друга и задержался там почти на месяц. Между тем его искали родные, которым пришлось обратиться в полицию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 31 января в полицию Экибастуза обратилась 63-летняя горожанка, которая попросила оказать содействие в поиске ее 44-летнего племянника.

Пенсионерка рассказала, что мужчина отсутствует с 13 января и не отвечает на телефонные звонки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники нашли пропавшего у друга.

Житель Экибастуза пояснил, что он решил отметить Старый Новый год у приятеля и задержался там почти на месяц.

"Пил, кутил, гулял, а вот на родных "забил", - отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что с начала года в регионе установлено местонахождение 10 человек, которые ушли из дома, не сообщив близким. Все они возвращены родным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955734-ekibastuzets-poshel-k-drugu-otmechat-staryy-novyy-god-i-zagulyal-pochti-na-mesyats/