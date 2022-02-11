Восьмилетний мальчик пропал в Нур-Султане, его нашли полицейские

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Нур-Султана обратилась за помощью в полицию: она сообщила стражам порядка о пропаже своего 8-летнего сына, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как указали в полиции, звонок на линию "102" поступил примерно в 5 часов вечера. По словам заявительницы, ее сын вышел во двор поиграть и не вернулся домой.

Собрав информацию о ребенке, стражи порядка составили ориентировку, которую разослали личному составу. В ходе поисковых мероприятий правоохранители обследовали места, где мог находиться мальчик, опросили прохожих.

Вскоре принимаемые меры дали результат: сотрудники УП района "Есиль" нашли ребенка и передали его родным.

"Хочу выразить огромную благодарность за профессионализм, за оперативное и добросовестное несение своей службы сотрудникам полиции УП района "Есиль", а именно старшему оперуполномоченному ОКП Куанышу Карабалину и Серику Байшараеву", – сказала мать несовершеннолетнего Райхан Рахаткызы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955696-vosmiletniy-malchik-propal-v-nur-sultane-ego-nashli-politseyskie/