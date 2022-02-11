Осадки во всех регионах Казахстана ожидаются в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Выпадение осадков прогнозируют синоптики в предстоящие выходные в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны с запада на восток, пояснили метеорологи.

Он вызовет осадки практически во всех областях республики.

Отмечается, что температура воздуха начнет повышаться, однако в северной половине страны ожидаются порывистый ветер и метели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955679-osadki-vo-vseh-regionah-kazahstana-ozhidayutsya-v-vyhodnye/