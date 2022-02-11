Казахстанец взял в долг 75 млн тенге и пропал, но его нашли

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Жительница Ленгера обратилась в полицию и сообщила, что пропал ее 30-летний сын. Женщина самостоятельно искала его в течение 4 суток, но безрезультатно. Поэтому решила прибегнуть к помощи стражей порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Женщина рассказала, что сын вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Правоохранители провели всесторонние оперативно-розыскные мероприятия. В частности, обошли дворы и улицы, опросили прохожих, возможных очевидцев и знакомых.

В результате через неделю полицейские обнаружили пропавшего без вести в Алматы.

Оказалось, что молодой человек взял в долг у своих знакомых 75 миллионов тенге и потратил их на азартные игры.

Он пояснил, что был вынужден сбежать в южную столицу, потому что не мог вернуть деньги.

В настоящее время 30-летнего мужчину вернули домой к родственникам. Жительница Ленгера поблагодарила стражей порядка за помощь в поисках и профессионализм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955654-kazahstanets-vzyal-v-dolg-75-mln-tenge-i-propal-no-ego-nashli/