"Битву из-за 80 тенге" сняли на видео в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: очевидец

В Уральске на видео попала драка водителей автобусов. Мужчин снял проезжавший мимо автолюбитель. Ролик прокомментировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На видеорегистраторе зафиксирована дата инцидента - утро 10 февраля. Очевидец сообщил, что водителей начали разнимать прохожие.

"Это битва из-за 80 тенге. Именно столько сейчас стоит проезд в общественном транспорте Уральска. Водители автобусов подрезают друг друга и посторонние машины. Идет конкуренция за людей", - рассказал житель Уральска.

В полиции отметили, что видео уже попало к ним. Сейчас идет розыск нарушителей правопорядка.

"В полицию никто из участников инцидента не обращался. Но нарушители будут привлечены к ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955545-bitvu-iz-za-80-tenge-snyali-na-video-v-uralske/