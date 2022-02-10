Представляются сотрудниками фонда: ЕНПФ предупредил о мошенниках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев о новой мошеннической схеме. Жертвами обмана уже стали около 30 вкладчиков ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Вкладчики сообщили о том, что к ним обращаются некие посредники, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение.

Почти 30 клиентов пострадали от действий мошенников.

Помимо этого, в соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о приобретении за счет пенсионных накоплений недвижимости через потребительские кооперативы или иные компании, предупредили в ЕНПФ.

В фонде подчеркивают, что возможность использования части пенсионных накоплений, превышающей порог минимальной достаточности, на жилье и лечение реализуется исключительно в электронном формате через уполномоченных операторов, утвержденных постановлением правительства Казахстана.

"На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Altyn Bank" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", а на использование пенсионных накоплений для лечения имеется единый оператор АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", - добавили в пресс-службе фонда.

В фонде призвали не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты. Также гражданам рекомендовали проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

Казахстанцам напомнили, что все услуги ЕНПФ предоставляются бесплатно.

Напомним, что недавно о действиях мошенников предупредили в фонде "Народу Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955537-predstavlyayutsya-sotrudnikami-fonda-enpf-predupredil-o-moshennikah/