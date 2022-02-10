Предприниматель лишил сельчан проезда к их домам под Алматы (видео)

Кадр из сюжета: almaty.tv

Полсотни жителей села Абай Алматинской области оказались в "блокаде". По словам сельчан, въезд на улицу, где расположены их дома, перекрыл местный предприниматель. Люди не раз жаловались в акимат, но там пока помочь не могут.

С жителями Абая встретились корреспонденты телеканала "Алматы".

Как рассказывают сельчане, с весны прошлого года путь домой для жителей улицы Азербаева превратился в полосу препятствий. Дело в том, что дорогу, по которой они ходили раньше, загородили железным забором - теперь людям приходится ходить в обход и преодолевать весьма непростой маршрут, который пролегает вдоль реки. Сельчане опасаются, что однажды кто-нибудь может сорваться в воду с крутого обрыва.

Кроме того, из-за перекрытой дороги проехать к домам на улице Азербаева не могут и машины экстренных служб. Медикам приходится оставлять авто и пешком идти к пациентам.

Оставлять машины вдали от дома приходится и самим жителям Абая, из-за чего уже не единожды здесь случались кражи. Однако больше всего в сложившейся ситуации люди беспокоятся за детей.

"Детей одних не выпускаем на улицу. Провожаем и приводим их со школы сами. Боимся, что с ними что-то случится. Опасаемся и за пожилых", - рассказала жительница села Абай Фарида Тохтабаева.

"У меня есть внуки, инвалиды двое. 8 лет девочке и 5 лет мальчику, которые весят более 20 килограммов. Нам приходится пешком, машина не проходит совершенно. Нам приходится таскать детей на руках с такой тяжестью, с такой опасностью (из-за обрыва вдоль реки - прим.ред.)", - отметила другая жительница села Абай Райхан Буранова.

Во всех бедах жители винят не владельца земли, а местных властей, которые выдали ему разрешение. Люди уверены, что документы на владение участком выданы в обход закона.

"Дома - мы когда строили, нам архитектор сказал - 30 метров от водоохраняемой зоны. А здесь какие 30 метров? Здесь ущемление прав человека явно. Мы все 6 домов строили едино. 30 метров от речки - мы соблюдали, а здесь соблюдения нету", - возмущен сельчанин Берикжан Кулшанов.

Ситуацию прокомментировали в акимате Райымбекского сельского округа.

Как заявили в ведомстве, одобрение на пользование земельным участком было выдано 16 лет назад. Спустя три года первый владелец продал недвижимость действующему хозяину. Все эти процессы регулировались прежними специалистами, которые давно в акимате не работают.

"Прежде чем выдавать разрешение, должны выдавать соответствующие органы свое решение. Я это не знаю (о законном основании выдачи - прим.ред.). Может, на законном основании вышло", - сообщил главный специалист аппарата акима Райымбекского сельского округа Нургали Бакторазов.

В ведомстве добавили, что сейчас дело рассматривается в суде. Заключительное заседание пройдет 11 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955429-predprinimatel-lishil-selchan-proezda-k-ih-domam-pod-almaty-video/