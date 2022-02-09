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Детей не выпускают на улицу из-за сильного смога в Усть-Каменогорске

Смог над городом Алматы
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Уже почти месяц в Усть-Каменогорске висит плотный смог. В школах и детсадах отменены занятия на улице, горожанам советуют не открывать окна в домах.

Всего за 26 дней в ходе экологического мониторинга было зафиксировано 185 случаев превышения норм по выбросам вредных веществ. Все это время в городе почти не было ветра, сообщает телеканал "Астана".

Горожане переживают из-за ухудшающейся экологической обстановки. Норма по диоксиду азота в городе превышена в пять раз, а по сероводороду – более чем в 11 раз. Но, как сообщают специалисты, дело не только в промышленных выбросах.

"За этот период мы заходили на "Казцинк", была открыта проверка на УК ТЭЦ, проводили инструментальные замеры на основных источниках, и, по результатам замеров, превышение не обнаружили",говорит глава отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии ВКО Жандос Оразбеков.

Корреспонденты сообщают, в безветренные дни на местных предприятиях снижают выбросы на 20%.

Экологические замеры по городу показали, что 50% суммарной массы вредных веществ приходится на автомобили, 35% – это доля предприятий, а 15% загрязнения приходится на автономные котельные и частный сектор.

Тем не менее, экоактивисты считают, что ситуация в городе могла бы быть лучше, если бы правительство работало над обещанным проектом по улучшению экологической ситуации в областном центре. Группа экспертов от Минэнэрго, как сообщают корреспонденты, в Усть-Каменогорск тоже не доехала.

"Мы его не дождались, на сегодня результаты их работы в СМИ, либо на их отчетных встречах мы не увидели. Эти вопросы так и не нашли своего отражения. Результаты работы нам не известны, что вызывает адекватную критику общественности",объясняет руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев.

"Мы как общественники будем инициировать обращение в министерство экологии, в министерство энергетики с тем, чтобы ВКО включили в карту газификации страны",говорит руководитель регионального филиала экологических инициатив Елена Березинская-Абилова.

Сообщается, что только Восточно-Казахстанская и Павлодарская области не включены в республиканский план газификации. Экоактивисты уверены, что переход на газ и другие источники зеленой энергетики существенно улучшил бы ситуацию с воздухом в городе.

Тем не менее, как сообщает телеканал, пока в городе еще на одни сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий II степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955417-detey-ne-vypuskayut-na-ulitsu-iz-za-silnogo-smoga-v-ust-kamenogorske/

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