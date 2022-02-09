Детей не выпускают на улицу из-за сильного смога в Усть-Каменогорске

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Уже почти месяц в Усть-Каменогорске висит плотный смог. В школах и детсадах отменены занятия на улице, горожанам советуют не открывать окна в домах.

Всего за 26 дней в ходе экологического мониторинга было зафиксировано 185 случаев превышения норм по выбросам вредных веществ. Все это время в городе почти не было ветра, сообщает телеканал "Астана".

Горожане переживают из-за ухудшающейся экологической обстановки. Норма по диоксиду азота в городе превышена в пять раз, а по сероводороду – более чем в 11 раз. Но, как сообщают специалисты, дело не только в промышленных выбросах.

"За этот период мы заходили на "Казцинк", была открыта проверка на УК ТЭЦ, проводили инструментальные замеры на основных источниках, и, по результатам замеров, превышение не обнаружили", – говорит глава отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии ВКО Жандос Оразбеков.

Корреспонденты сообщают, в безветренные дни на местных предприятиях снижают выбросы на 20%.

Экологические замеры по городу показали, что 50% суммарной массы вредных веществ приходится на автомобили, 35% – это доля предприятий, а 15% загрязнения приходится на автономные котельные и частный сектор.

Тем не менее, экоактивисты считают, что ситуация в городе могла бы быть лучше, если бы правительство работало над обещанным проектом по улучшению экологической ситуации в областном центре. Группа экспертов от Минэнэрго, как сообщают корреспонденты, в Усть-Каменогорск тоже не доехала.

"Мы его не дождались, на сегодня результаты их работы в СМИ, либо на их отчетных встречах мы не увидели. Эти вопросы так и не нашли своего отражения. Результаты работы нам не известны, что вызывает адекватную критику общественности", – объясняет руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев.

"Мы как общественники будем инициировать обращение в министерство экологии, в министерство энергетики с тем, чтобы ВКО включили в карту газификации страны", – говорит руководитель регионального филиала экологических инициатив Елена Березинская-Абилова.

Сообщается, что только Восточно-Казахстанская и Павлодарская области не включены в республиканский план газификации. Экоактивисты уверены, что переход на газ и другие источники зеленой энергетики существенно улучшил бы ситуацию с воздухом в городе.

Тем не менее, как сообщает телеканал, пока в городе еще на одни сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий II степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955417-detey-ne-vypuskayut-na-ulitsu-iz-za-silnogo-smoga-v-ust-kamenogorske/