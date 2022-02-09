Найден водитель, скинувший парня в арык в Алматы

Мужчина бросил парня в арык. Кадр из видео: t.me/halyqstan

В соцсетях распространились видео, где видно, как парня кинули в арык возле проезжей части. Полицейским удалось найти мужчину, который сбросил молодого человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинской полиции.

Инцидент произошел вчера, 8 февраля, в 17:15 на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова в Алматы. Об инциденте стало известно после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина несет на руках человека через проезжую часть, а после – грубо кидает его в арык.

Позже было установлено, что пострадавшим оказался 28-летний житель Алматы, создававший аварийные ситуации на дороге. Как сообщили в полиции, находясь в нетрезвом виде, он ходил по проезжей части и мешал проезжающим мимо машинам.

Водитель одного из автомобилей, вышедший на дорогу, на руках донес парня до обочины и скинул его в арык. Полицейским удалось установить личность мужчины.

"Водитель иномарки, оттолкнувший нетрезвого мужчину с проезжей части в арык, установлен и привлечен к ответственности. Это гражданин Н., 1988 года рождения.

Для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных 28-летним гражданином П., назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в Департаменте полиции города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955414-nayden-voditel-skinuvshiy-parnya-v-aryk-v-almaty/