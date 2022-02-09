Аким Мангистау встретился с многодетными матерями, перекрывавшими дорогу

Нурлан Ногаев. Фото: instagram.com/akimat_mangystau

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с группой женщин, которые накануне перекрыли дорогу и потребовали приватизировать арендное жилье. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Instagram.

9 февраля Нурлан Ногаев встретился с группой женщин из Жанаозена, которые получили арендное жилье в Актау, а также с многодетными матерями.

Прибывшие в акимат потребовали приватизировать квартиры, сданные им в аренду с 2019 по 2022 годы по программе переселения из Жанаозена в Актау. Также они высказали пожелание по снятию оплаты за аренду и коммунальные услуги.

Фото: instagram.com/akimat_mangystau

Аким Мангистауской области пояснил, что в соответствии с действующим законодательством арендное жилье приватизации не подлежит.

"Срок аренды квартир не ограничен. В случае смерти лица, зарегистрированного в договоре, договор продлевается на остальных членов семьи. Согласно действующему Закону РК "О жилищных отношениях", квартиры, в которых вы проживаете, предоставляются без права выкупа из коммунального жилищного фонда, арендное жилье приватизации не подлежит.

По поводу коммунальных услуг. Если ваш доход не позволяет провести оплату, то, собрав необходимый пакет документов, вы можете получить жилищную помощь", - сказал Нурлан Ногаев.

В акимате добавили, что арендная плата варьируется от 8 до 12 тысяч тенге в месяц в зависимости от квадратуры жилья.

На встрече также присутствовали депутаты областного маслихата, которые призвали собравшихся продолжить работу комиссии. Ряд из них уже направили письмо в парламент для рассмотрения вопросов, поднятых матерями.

В итоге было принято решение о продолжении работы комиссии.

Напомним, вечером 8 февраля многодетные матери перекрыли дорогу перед областным акиматом в Актау. Они потребовали безвозмездной приватизации арендного жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955398-akim-mangistau-vstretilsya-s-mnogodetnymi-materyami-perekryvavshimi-dorogu/