14-летняя девочка сбежала из дома в Жезказгане, потому что ее не пустили на день рождения

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7 февраля в УП города Жезказгана обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже своей несовершеннолетней дочери, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказала заявительница, 5 февраля в 6:30 вечера ее 14-летняя дочь ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Собрав все имеющиеся данные, стражи порядка создали несколько поисковых групп, которые незамедлительно начали разыскивать без вести пропавшую девочку.

К счастью, уже вскоре подростка удалось найти, она находилась у своей подруги.

В итоге выяснилось, что родительница не пустила дочь на день рождения одноклассницы, а подросток в отместку решила сбежать из дома.

Школьницу передали обратно матери, а та, в свою очередь, поблагодарила полицейских за оперативность в поиске дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955343-14-letnyaya-devochka-sbezhala-iz-doma-v-zhezkazgane-potomu-chto-ee-ne-pustili-na-den-rozhdeniya/