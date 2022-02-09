Поскандалившего с автоледи водителя задержали в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Полицейские Нур-Султана задержали автолюбителя, который не поделил дорогу с автоледи, устроил разборки с ней прямо на дороге и разбил зеркало ее машины. Подробности инцидента опубликовал официальный Instagram-аккаунт Департамента полиции Нур-Султана.

По данным полиции, вечером на пульт "102" поступило сообщение от водителя машины Toyota Rav 4. Автоледи рассказала, что у нее случился конфликт с водителем Kia. Прибывшие на место стражи порядка задержали 30-летнего мужчину.

"Было установлено, что конфликт между водителями произошел после того, как девушка "подрезала" автомобиль Kia. Мужчина, разозлившись на автоледи, затеял словесную перепалку, а после - из хулиганских побуждений разбил боковое зеркало Toyota Rav 4", - говорится в сообщении полиции.

В отношении водителя начали расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Сумма ущерба устанавливается.

В полиции водителей призвали не нарушать ПДД и проявлять взаимоуважение на дороге. О фактах нарушений правопорядка казахстанцев просят сообщать в правоохранительные органы.

Ранее в Алматы наказали мужчину, ехавшего на крыше автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955305-poskandalivshego-s-avtoledi-voditelya-zaderzhali-v-nur-sultane-video/