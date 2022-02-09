Аэропорт Актобе. Фото: instagram.com/aktobe_airport_official

Буйный пассажир устроил дебош в аэропорту Актобе. Мужчина вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Об этом сообщается на официальной странице Департамента полиции на транспорте МВД РК.

В Линейное отделение полиции Международного аэропорта Актобе обратилась инспектор досмотровой службы и попросила принять меры в отношении одного из пассажиров.

Сотрудница рассказала, что при прохождении досмотра на авиарейс по маршруту Актобе-Актау мужчина вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью.

Как отметил первый замначальника ДП на транспорте Калижан Кобландин, нарушителя установили. Им оказался 46-летний житель Актау.

Пассажир также оказал злостное неповиновение при доставлении его в комнату полиции для составления административного протокола.

"В отношении правонарушителя составлен административный материал сразу по трем статьям КоАП РК: ст.440 (Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде), ст.434 (Мелкое хулиганство) и ст.667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа)", - пояснил полковник полиции.

Суд в Актобе арестовал мужчину на трое суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955258-buynyy-passazhir-ustroil-debosh-v-aeroportu-aktobe/