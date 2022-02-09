17-летний подросток пытался уйти от погони полиции в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Павлодаре родителей 17-летнего студента колледжа привлекли к ответственности - подросток без водительских прав управлял автомобилем, совершив при этом 7 правонарушений. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Департамента полиции Павлодарской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, несколько дней назад поздней ночью во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на автомобиль BMW. Требования полицейских остановиться водитель авто проигнорировал и попытался скрыться, выехав за город в сторону одного из сел.

Но уйти от полиции автолюбителю не удалось.

"Водителем транспортного средства оказался 17-летний несовершеннолетний студент одного из колледжей города, водительских прав у него не имелось", - говорится в сообщении департамента.

В отношении несовершеннолетнего составлено 7 протоколов, в том числе за вождение без прав и за невыполнение требований сотрудников полиции.

Кроме этого, пытаясь скрыться от полиции, студент нарушил и другие ПДД, создав тем самым аварийную обстановку и помешав другим участникам дорожного движения.

Родителей подростка привлекли к ответственности по статье 442 КРКобАП "За нахождение несовершеннолетнего в ночное время без сопровождения законных представителей".

С семьей провели профилактическую беседу о недопущении подобного поведения.

"Автомобиль водворен на штрафную стоянку. К слову, авто принадлежит самому подростку, который, не дождавшись своего 18-летия двух недель и не получив водительских прав, сел за руль и совершил множество правонарушений", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955253-17-letniy-podrostok-pytalsya-uyti-ot-pogoni-politsii-v-pavlodare/