"Выкинул девушку в арык": возмутившее алматинцев видео прокомментировали в полиции

Мужчина бросает парня в арык. Кадр из видео: t.me/halyqstan

Пользователей Казнета возмутил ролик, на котором мужчина бросает "девушку" в арык. Как оказалось, кадры были сделаны в Алматы, а на руках у мужчины был парень. Подробности инцидента рассказали в Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ.

Видеоролик появился сразу на нескольких страницах в Instagram и в нескольких Telegram-каналах. На кадрах видно, что мужчина несет на руках "девушку", а после грубо кидает его в арык.

Происходящее запечатлели водители авто, стоявшие в пробке.

При проверке выяснилось, что на видео не девушка, а парень - в арык его выбросил водитель автомобиля Hyundai за то, что тот создавал аварийную ситуацию.

Как рассказали в полиции, вчера, 8 февраля, в 17:15 на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова неизвестный мужчина мешал проезду машин.

"Нарушителем оказался 28-летний местный житель, который, как установило медицинское освидетельствование, находился в алкогольном опьянении средней степени.

За создание аварийной ситуации и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии гражданин П. привлечен к административной ответственности", - сообщили в полиции.

К слову, это подтверждают и другие ролики, опубликованные в соцсетях.

Кроме того, сейчас полиция устанавливает личность водителя иномарки, который выбросил мужчину в арык. Его действиям будет дана правовая оценка.

Отмечается, что упавший в арык мужчина за медпомощью не обращался.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955241-vykinul-devushku-v-aryk-vozmutivshee-almatintsev-video-prokommentirovali-v-politsii/