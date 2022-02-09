Таксиста наказали за парковку на остановке общественного транспорта в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Водителя такси, припарковавшегося на остановке общественного транспорта, привлекли к ответственности в Алматы. Об инциденте рассказал замглавы департамента полиции города Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Ранее жительница Алматы сняла на видео, как таксист, нарушив ПДД, припарковался прямо на остановке общественного транспорта. На замечание и просьбу убрать машину водитель отреагировал агрессивно.

В итоге полицейские нашли нарушителя - им оказался гражданин Ш., 1977 года рождения.

"Гражданин Ш. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 597, частью 1 КРК об АП (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств)", - сообщил Абдрахманов.

Ранее в Алматы привлекли к ответственности мужчину, решившего прокатиться на крыше автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955231-taksista-nakazali-za-parkovku-na-ostanovke-obschestvennogo-transporta-v-almaty-video/